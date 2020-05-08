Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|14,35
|-4,60
|Koza Madencilik
|11,77
|12,21
|-3,60
|Deva Holding
|13,94
|14,32
|-2,65
|Arçelik
|15,44
|15,86
|-2,65
|Coca Cola İçecek
|36,88
|37,80
|-2,43
|Kardemir (D)
|2,55
|2,60
|-1,92
|Karel Elektronik
|15,41
|15,71
|-1,91
|Reysaş GMYO
|4,90
|4,99
|-1,80
|Koza Altın
|73,75
|75,10
|-1,80
|Anadolu Efes
|17,12
|17,41
|-1,67
|Aksigorta
|5,91
|6,00
|-1,50
|Alarko Holding
|4,64
|4,71
|-1,49
|Vestel
|13,11
|13,26
|-1,13
|Doğan Holding
|1,93
|1,95
|-1,03
|Net Holding
|1,97
|1,99
|-1,01
|Kerevitaş Gıda
|4,07
|4,11
|-0,97
|Güneş Sigorta
|3,08
|3,11
|-0,96
|Şekerbank
|1,04
|1,05
|-0,95
|Soda Sanayii
|5,66
|5,71
|-0,88
|Tekfen Holding
|13,12
|13,23
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)