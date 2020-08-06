Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,89
|7,54
|4,64
|Deva Holding
|22,20
|21,66
|2,49
|Koza Altın
|86,90
|85,50
|1,64
|Ford Otosan
|79,35
|78,85
|0,63
|Alarko GMYO
|14,89
|14,81
|0,54
|Odaş Elektrik
|2,35
|2,34
|0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)