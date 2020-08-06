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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:26:39 -
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Yatırım Menkul Değerler 7,89 7,54 4,64
Deva Holding 22,20 21,66 2,49
Koza Altın 86,90 85,50 1,64
Ford Otosan 79,35 78,85 0,63
Alarko GMYO 14,89 14,81 0,54
Odaş Elektrik 2,35 2,34 0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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