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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:35:28 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann28,1230,30-7,19
Selçuk Ecza Deposu15,0415,44-2,59
Netaş Telekomünikasyon24,1824,64-1,87
ARD Bilişim Teknolojileri45,0445,62-1,27
Albaraka Türk2,002,02-0,99
Doğan Holding3,023,05-0,98
Halk GMYO3,353,38-0,89
Pegasus71,4071,90-0,70
Akiş GMYO3,543,56-0,56
Koza Altın94,2094,70-0,53
Türk Traktör158,50159,20-0,44
Türk Hava Yolları12,6912,74-0,39
Anadolu Grubu Holding27,4227,50-0,29
Koza Madencilik15,7515,79-0,25
Halkbank5,445,45-0,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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