Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|30,30
|33,66
|-9,98
|Çelebi
|149,00
|160,10
|-6,93
|İpek Doğal Enerji
|13,47
|13,77
|-2,18
|Bagfaş
|20,06
|20,38
|-1,57
|DO-CO
|548,50
|556,50
|-1,44
|Alarko GMYO
|23,84
|24,10
|-1,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,40
|46,86
|-0,98
|Anadolu Grubu Holding
|27,78
|28,00
|-0,79
|Odaş Elektrik
|3,93
|3,96
|-0,76
|Coca Cola İçecek
|62,20
|62,60
|-0,64
|Özak GMYO
|5,07
|5,10
|-0,59
|Aksigorta
|9,20
|9,25
|-0,54
|Ülker Bisküvi
|22,80
|22,84
|-0,18
|Pegasus
|72,20
|72,30
|-0,14
|Bizim Mağazaları
|15,63
|15,65
|-0,13
|Koç Holding
|19,96
|19,97
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)