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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:35:35 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann14,7314,88-1,01
Akiş GMYO3,973,99-0,50
Kartonsan2.160,002.168,50-0,39
Koza Altın80,9581,20-0,31
Coca Cola İçecek51,5051,65-0,29
Gübre Fabrikaları36,8436,88-0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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