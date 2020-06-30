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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:26:44 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 20,10 20,40 -1,47
Sarkuysan 6,92 7,02 -1,42
Otokar 149,90 151,80 -1,25
Borusan Mannesmann 11,75 11,87 -1,01
Klimasan Klima 16,30 16,37 -0,43
Tofaş Oto Fabrikası 25,16 25,22 -0,24
Doğuş Otomotiv 15,84 15,87 -0,19
Vakıflar Bankası 5,37 5,38 -0,19
Soda Sanayii 6,12 6,13 -0,16
Halkbank 6,54 6,55 -0,15
Tekfen Holding 17,05 17,07 -0,12
Koç Holding 17,72 17,74 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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