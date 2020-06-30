Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Grubu Holding
|20,10
|20,40
|-1,47
|Sarkuysan
|6,92
|7,02
|-1,42
|Otokar
|149,90
|151,80
|-1,25
|Borusan Mannesmann
|11,75
|11,87
|-1,01
|Klimasan Klima
|16,30
|16,37
|-0,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|25,16
|25,22
|-0,24
|Doğuş Otomotiv
|15,84
|15,87
|-0,19
|Vakıflar Bankası
|5,37
|5,38
|-0,19
|Soda Sanayii
|6,12
|6,13
|-0,16
|Halkbank
|6,54
|6,55
|-0,15
|Tekfen Holding
|17,05
|17,07
|-0,12
|Koç Holding
|17,72
|17,74
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)