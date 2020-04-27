Günün iftar menüsü | Ramazan menüleri ve tarifleri! Bugün ne pişirsem?

Kapya biber çorbası

Yumuşak ve hafif içimli bir çorba tarifini sizlerin istifadesine sunuyoruz. Dilediğiniz gibi içeriğini ve kıvamını değiştirebileceğiniz, oldukça lezzetli bir çorba yapmış olacaksınız.

Malzemeler

5-6 adet orta boy kırmızı kapya biber

1 adet orta boy domates

1 adet küçük boy soğan

1 adet küçük yeşil biber

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

4,5 su bardağı sıcak su

tuz, karabiber

Üzeri için;

Krema (isteğe bağlı)

Öncelikle bütün malzemeleri temizleyin. Ardından biberlere birkaç delik açarak fırın tepsisine yerleştirin. Domatesleri de 2 ya da 3'er parçalık dilimler halinde bölerek biberlerin yanına koyun.

190-200 derecede fırında közleyin ve fırından çıktıktan sonra kabuklarını soyun.

Fırından çıkan bütün malzemeleri küçük parçalar halinde doğrayın.

Bir tencere içerisine tereyağı ve zeytinyağını alın. Üzerine soğanları ekleyip kavurun. Bir süre sonra sarımsakları ilave edip kavurmaya devam edin. Ardından unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavrulmuş unun üzerine biberleri ve domatesleri ilave edin. Üzerine 4 su bardağı akdar sıcak su ilave edip karıştırın.

Bir taşım akyandıktan sonra blenderdan geçirin ve tuz, karabiberini ilave edin. Bir süre daha kaynatıp ocaktan alın.

NOT: Eğer suyu az geldi ise içerisine kaynar su ilave edebilirsiniz. Aynı zamanda tavuk suyu ya da bulyon kullanabilirsiniz.

Kıymalı kır pidesi

Malzemeler

5, 5 su bardağı un

1 paket instant maya

1. 5 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı tuz

İçi İçin;

300 gr kıyma

3 adet domates

1 büyük soğan

1 sivri biber

10 dal maydanoz

tuz, pulbiber, kekik, karabiber

Öncelikle mayanın içerisine sıvıları ekleyerek aktive olmasını sağlayın ve birkaç dakika sonra üzerine unu yavaşça ekleyerek cıvık bir hamur elde edin. Yoğurma aşamasında tuzu ilave edip 8-10 dakika kadar yoğurun, iyi yoğurulan hamur sonrasında elinize yapışmayacaktır.

Hamuru mayalanması için dinlendirin ve dinlendikten sonra bezelere ayırın. Bu şekilde de mayalanmasını beklerken, iç harcı hazırlayın.

Tavanızın içerisine yağ ve soğanı alıp, biberi ekledikten sonra kavurun ve kıymayı da son olarak ekleyin. Domates ve maydanozu ilave edip bir süre sonra ocaktan alın. Çok pişirmemeye özen gösterin, aksi halde hamurun içerisinde de pişeceği için, kuru olacaktır. Sulu kalması için renginin dönmesi yeterli olacaktır.

Mayası gelmiş olan hamurları uzun ince şekilde açın ve bir kaşık hazırladığınız harçtan ilave edip kenaralarından kıvırarak kapatın.

Yağlı tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine yumurta sarısı sürerek 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Cacık

Malzemeler

2 su bardağı kadar yoğurt

1 su bardağı soğuk su

2-3 adet salatalık

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

tuz

nane

dereotu (isteğe bağlı)

Yoğurdu iyice çırpma teli ile çırpın. Salatalıkları küçük küçük olacak şekilde kesin. Rendelemek isterseniz, sulanacağını ve kaşıkla yerken zorlanacağınızı unutmadan bu işlemi yapmanızı tavsiye ederim.

Yoğurdun üzerine su ve tuzu ilave edip karıştırmaya devam edin. Salatalıkları ilave ettikten sonra üzerini yağ ve nane ile süsleyip servis edin.

Portakal soslu muhallebili etimek tatlısı

Malzemeler

1 paket etimek (16 adet)

Şerbeti için;

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

Muhallebisi için;

1 litre süt

5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

7 yemek kaşığı şeker

Üzeri için;

1,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 su bardağı su

Yarım su bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım portakalın kabuğunun rendesi

Etimek şerbeti için öncelikle tencereye su ve şekeri ilave edip, kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip altını kapatın. Ilıması için kenara alın.

Muhallebisi için; tencereye sütü, nişastayı, pirinç ununu, şekeri ve unu alın. Ocağa alın ve kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra içerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyip ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak ilk sıcağını atın.

Etimekleri borcama tek sıra şeklinde dizin. Üzerine şerbeti gezdirin ve 10 dakika kadar bekletin.

İlk sıcağı çıkan muhallebiyi de etimeklerin üzerine dkün ve bir spatula yardımıyla düzeltin.

Son olarak sosu için tencereye; şeker, nişasta, taze sıkılmış portakal suyu, suyu ve portakal kabuğu rendesini alıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebinin üzerine dökün ve soğuması için en az 2 saat bekletin.