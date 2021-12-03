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Siyaset Günün fıkrası...TÜİK'in kapısına dayanan Kılıçdaroğlu kendini Hz. Musa'ya benzetti
Siyaset

Günün fıkrası...TÜİK'in kapısına dayanan Kılıçdaroğlu kendini Hz. Musa'ya benzetti

Randevu verilmeden TÜİK'in kapısına dayanan ve içeri alınmayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her Firavun’un bir Musa’sı vardır" diyerek kendisini Hz. Musa'ya benzetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:09:00 - 2021-12-03 12:16:28
Günün fıkrası...TÜİK'in kapısına dayanan Kılıçdaroğlu kendini Hz. Musa'ya benzetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklanan her verinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarını rahat bırakmıyor.

Başkan Erdoğan’ın müdahale ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’na yaptığı baskın gibi ziyaretin ardından şimdi de TÜİK’i hedef aldı. TÜİK’in enflasyon açıklaması hakkında paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, randevu verilmediği için TÜİK'e alınmadı.

Provokasyonun ardından Twitter’dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar!” ifadelerini kullandı.

TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı
TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı

Gündem

TÜİK’i basmak istedi, kapıdan içeri alınmadı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şovu elinde patladı

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Yorumlar

Selim

Ulan velevki TUİK %50 enflasyon açıkladı. Eee o emekçi diye sömürdüğün işçiye hangi işveren %50 zam yapabilecek. İşin gücün şov ve gereksiz işler.
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