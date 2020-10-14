Günümüzde doğal tedavilerin önemi

Günümüzde hastalıkların artmasıyla ilaç tüketimi artış gösterdi. Ancak ilaçların yan etkileri ve diğer organlara verdiği zarar düşünüldüğünde birçok vatandaş doğal tedavi yöntemlerine başvurmaya başladı.

Tıp dünyasının en gelişmiş olduğu zaman dilimi olarak bilinen yaşanılan son yüz yılda gerek bilgi yönünden gerek teknolojik yönden gerekse de ilaç sanayisi yönünden insanoğlu, büyük ilerleme kaydetti. Tıp dünyasında ki bu gelişmeler ortalama insan ömrünün de uzamasına vesile oldu.

Tıp dünyasındaki gelişmelerin en önemli bölümlerinden biri ilaç sanayisidir. İlaç sanayisinde ki gelişmeler pek çok ölümcül hastalıklarında tedavisini oldukça kolaylaştırıyor.

İnsanlarının ağır hastalıkların dışında da hayat kalitesini artırmak için pek çok ilaç kullanılıyor. Ancak kullanılan ilaçların kısa vadede sağlamış olduğu yararların yanında da uzun vadede kişilere zarar verdiği ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bakteriyel hastalıklara karşı kullanılan antibiyotiklerin kısa vadede iyileştirdiği ancak uzun vadede kişilerin pek çok hayati organlara da zarar verdiği görülüyor.

Bu zararın anlaşılmasının ardından pek çok kişi doğal tedavi yöntemlerine başvurmaya başladı. Uzmanlar tarafında geliştirilen bitkisel ürünlerin hem faydasının olması hem de kimyasal ilaçlarda olduğu gibi yan etkisinin olmaması doğal tedavi yöntemlerini daha cazip hale getiriyor.

“En iyi tedavi kişinin kendisini hastalıklardan korumasıdır”

30 yılı aşkın tecrübesi ile doğal tedavi yöntemleri uygulayan Yusuf Aksoy Şifalı Bitkilerin sahibi Yusuf Aksoy konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Doğal tedavi yöntemleri ilk olarak kişinin sağlığını korumaya yönelik olarak yapılır. En iyi tedavi kişinin kendisini hastalıklardan korumasıdır. Doğal tedavi yöntemleri ikinci olarak sağlık sorunu çeken hastaların tekrar sağlığına kavuşması için yapılır. Sağlık sorunu olan hastalarımızın cerrahi operasyon veya ilaç kullanmadan önce doğal tedavi yöntemlerini araştırmaları kendi menfaatlerine olacaktır. Çünkü tıp bilim insanları da gerçekten uzmanları tarafından hazırlanan bitkisel ürünlerin pek çok sağlık sorunlarına iyi geldiğini kabul etmektedirler.”

“Bitkisel ürünler hazırlamak basit bir iş değildir”

Yusuf Aksoy açıklamaların devamında “Piyasada pek çok doğal tedavi yöntemlerini uyguladığını iddia eden kişiler bulunuyor. Halkımıza şunları söylemek isterim ki, bitkisel ürünler hazırlamak basit bir iş değildir. Bilgi, birikim ve tecrübe ister. Yusuf Aksoy Şifalı Bitkiler olarak biz 30 yılı aşkın tecrübemizle doğal tedavi yöntemleri içinde bitkisel ürünler kullanmaktayız. Uyguladığımız doğal tedavi yöntemleri ile saç kıran tedavisinde, böbrek taşlarının ve safra taşlarının vücuttan atılmasında başarılı sonuçlar aldık. Sosyal medya hesabımızdan, tedavide kullandığımız bitkisel ürünler ve kullanan kişilerin geri dönüşleri hakkında pek çok paylaşımlarımız bulunmaktadır. Halkımız sosyal medya hesaplarımızdan doğal tedavi yöntemlerimiz takip edebilirler.” dedi.

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