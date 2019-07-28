0553 313 94 23

Günübirlik kiralanan evlere operasyon!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından "Göçmen kaçakçılığı", "Kiralık araç firmaları" ve "Günübirlik kiralanan evler" uygulaması gerçekleştirildi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:05
Günübirlik kiralanan evlere operasyon!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 ilde eş zamanlı "Göçmen kaçakçılığı", "Kiralık araç firmaları" ve "Günübirlik kiralanan evler"e yönelik uygulama yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde dün ülke genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Günübirlik kiralık evlere yönelik uygulamada, Kimlik Bildirim Sisteminde önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 11 bin 160 ev kontrol edildi.

Bu evlerden 9 bin 148'inin kayıt altında olduğu belirlenirken 89 ev ise kayıt altına alındı. 415 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı.

Kimlik Bildirim Sistemi'ne veri girişi yapılmayan 358 Türk ve 143 yabancı uyruklunun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Kaçakçılık, İstihbarat, Hareket ve Bilgi Toplama (KİHBİ) kontrolleri yapıldı.

8 bin 208 araç kiralama firması kontrol edildi

Kiralık araç firmaları uygulamasında, 8 bin 208 firma kontrol edildi, bunlardan 7 bin 718'inin kayıt altında olduğu belirlendi. 65 firma yeni kayıt altına alınırken 152 yasa dışı araç kiralama yapan yer hakkında işlem başlatıldı.

443 firma sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı.

Kiralık Araç Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 167 kişinin UYAP/KİHBİ kontrolleri yapıldı.

Göçmen kaçaklığı uygulaması kapsamında 271 bin 689 kişi sorgulanırken göçmen kaçakçılığını organize eden 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 347 düzensiz göçmen yakalandı.

Aranan 699 kişi yakalandı

Uygulamalarda, Fetullahçı Terör Örtütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma, adam öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti ile diğer suçları işleyenlerin de aralarında bulunduğu 699 aranan kişi yakalandı. Vize ihlali yapan 9 yabancı uyrukluyla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Ayrıca 544 kişiye adli-idari işlem yapıldı. 183 kişi gözaltına alındı, bin 913 araç kontrol edildi, 247 araca para cezası uygulandı.

Uygulamalarda, iki tabanca, 5 kuru sıkı tabanca 16 av tüfeği, bin 113 mermi, 166 gram eroin, 262 gram esrar, 110 araç, 4 tekne-bot, 29 sahte pasaport, 55 sahte T6 formu ile yol izin belgesi ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:05
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. Günübirlik evler
  5. kiralık araç firmaları
  6. operasyon
  7. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk öğrencilerden Karadağ'da sağlık taraması
    1. Türk öğrencilerden Karadağ'da sağlık..
    2. Hindistan'ın gizemli şehri Varanasi
    3. Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan..
    4. Avusturya'da İran nükleer anlaşması..
    5. Okyanusta dev operasyon! 400'den fazla..
    6. Boğazına poğaça takılan kadın hayatını..
    7. DAGC olağan kongresini yaptı
    8. KPSS ile yerleştirme sonuçları açıklandı
    9. "Karar verici olan Deniz Türüç"
    10. Başkan Ataç CHP Belediye Başkanları..
    11. Kuzey Kore, Rus gemisini serbest..
    12. KTSO’dan Volkswagen’in 1.3 milyar..
    13. Katil Esed rejiminden saldırı: Ölü ve..
    14. İran Arak reaktörünü yeniden faaliyete..
    15. Vali Epcim davul zurna ile Bayburt’a..
    16. Altınova kültür festivali başladı
    17. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    18. Kamyon alev alev yandı
    19. Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını
    20. MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül,..
    21. Çocuklar İbi ve Tosi ile eğlendi
    22. Düğün konvoyunda zarf alayım derken..
    23. Deterjan yüklü tır devrildi: 1 yaralı
    24. Red Bull Formulaz geleneği Rize'de..
    25. Alevler arasında kalan köpeği itfaiye..
    26. Mersin'de bir ev kundaklandı
    27. İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 18..
    28. Park halindeki kamyonet yanarak..
    29. Yemişli köyü, "birlikte yaşam"ın..
    30. Siirt’te koyunları sudan geçirme..
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı