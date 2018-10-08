Günok Fenerbahçe'ye duvar ördü!

Fenerbahçeli taraftarlar, altyapıdan yetişip 2015'e kadar takımda görev alan eski kalecileri Mert Günok'u tribüne çağırarak alkışladı.



Mert, ilk yarıda 4 kurtarışla ligde en fazla kurtarış yaptığı ilk yarıyı yaşayıp, sarı-lacivertli forvetlere gol izni vermezken, 2. yarıda da bu performansını sürdürüp, maça damga vurdu.