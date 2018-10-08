THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Günok Fenerbahçe'ye duvar ördü!

Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Günok dün gece Başakşehir formasıyla Kadıköy'de kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:57
Günok Fenerbahçe'ye duvar ördü!

Fenerbahçeli taraftarlar, altyapıdan yetişip 2015'e kadar takımda görev alan eski kalecileri Mert Günok'u tribüne çağırarak alkışladı.

Mert, ilk yarıda 4 kurtarışla ligde en fazla kurtarış yaptığı ilk yarıyı yaşayıp, sarı-lacivertli forvetlere gol izni vermezken, 2. yarıda da bu performansını sürdürüp, maça damga vurdu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:57
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'den akılalmaz bir yöntem daha! Kuvvet komutanlıklarını üniversite isimleriyle şifrelemişler
    1. FETÖ'den akılalmaz bir yöntem daha!..
    2. Fitre ve zekâtlar Endonezya’ya
    3. CHP’nin Kartal belediye başkan aday..
    4. Fenerbahçeli taraftarların Phillip..
    5. İşgalci İsrail askerleri 19..
    6. 'Dayakçı' İsmail Küçükkaya resmen..
    7. Zidane Manchester Unıted'da mı..
    8. Aydın'da damat düğününde bıçaklanarak..
    9. Dış Ticaret Beklenti Anketi belli oldu
    10. Teröristler 'Yerli Göz' ile vurulacak
    11. Eski ABD'li bakan Trump ile dalga geçti!
    12. Van'da FETÖ operasyonu: 19 kişi..
    13. İlber Ortaylı: Danışmanlık için maaş..
    14. Evrim safsatasını dayatırsan, zulmü..
    15. Ataşehir Belediyesine son dakika..
    16. Damadı düğünde bıçakladılar
    17. Koç’tan zorbalık
    18. Başkent semalarında ilginç görüntü
    19. CHP'nin yerel seçimlerde İBB ve..
    20. 461 kişi aranıyor! İlçede seferberlik..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    Özel olarak gönderilen Suudi polisler, konsolosluktan ayrıldı
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur