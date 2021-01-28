Günlük ne kadar protein tüketmeliyiz? Protein miktarı hesaplama

Vücudun enerji kaynağı olan proteini gereğinde fazla tükettiğimiz takdirde yağ olarak depolanır ve kilo alımına sebep olur. Dolayısıyla günlük vücudun protein ihtiyacını hesaplamalı ve o kadar tüketmeliyiz.

Vücudun protein ihtiyacını hesaplama

Eğer çok fazla hareket etmeyen bir yetişkinin günlük olarak tüketmesi gereken protein miktarını hesaplayacak isek 1 kg başına 0.8 gr olarak hesaplayabiliriz. Mesela ağırlığı 75 kg olan bir yetişkinin günlük protein ihtiyacını 75 × 0.8 = 60 gr olarak bulabiliriz. Tabi bu durum herkes için geçerli değildir. Çocuklarda, ergenlerde, gebe kadınlarda, spor yapanlarda günlük protein ihtiyacı daha farklı hesaplamalar ile bulunabiliyor.

Protein içeren besinler

Protein açısından zengin ve sağlıklı besinler:

- Et, tavuk, hindi, yumurta

- Balık ve deniz ürünleri

- Az yağlı veya yağsız süt ürünleri (Peynir, yoğurt, süt, kefir)

- Baklagiller (Fasulye, mercimek, bezelye)

- Kuru yemişler (Ceviz, badem, kabak çekirdeği)