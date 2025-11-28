  • İSTANBUL
Teknoloji

Günlük limitler kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı: Google, ücretsiz yapay zeka kullanımını sınırladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Günlük limitler kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı: Google, ücretsiz yapay zeka kullanımını sınırladı

Google, yapay zeka ürünlerinde ücretsiz kullanıcıların günlük kullanım limitlerini düşürdü. Yeni kısıtlamalar, özellikle görüntü oluşturma ve Gemini 3 Pro gibi gelişmiş özellikleri denemek isteyen kullanıcıları etkiliyor.

Google’ın yapay zeka alanındaki popüler ürünlerine erişimi kısıtlaması, ücretsiz kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı. Şirket, yapay zeka sistemlerinde artan talep nedeniyle ücretsiz kullanımdaki günlük limitleri düşürüyor. Bu durum, özellikle yeni ve gelişmiş özelliklerle eğlenceli içerikler üretmek isteyen kullanıcıları etkiliyor.

Google’ın yayımladığı bir destek belgesi, ücretsiz kullanıcıların günlük görüntü oluşturma limitinin eskiye göre azaldığını ortaya koydu. Kullanıcılar artık yeni Nano Banana Pro modeliyle günde üç görüntü yerine yalnızca iki görüntü oluşturabiliyor.

Şirket bu kısıtlamayı "Görüntü oluşturma ve düzenleme hizmetine talep çok yüksek" sözleriyle açıklıyor. Destek belgesinde ayrıca limitlerin sık sık değişebileceği ve her gün sıfırlanacağı belirtiliyor. Bu durum, Google’ın yapay zeka hizmetlerine olan ilginin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Gemini 3 Pro’da da ücretsiz kullanım sınırlanıyor

Kısıtlama sadece görüntü oluşturma ile sınırlı kalmadı. Google’ın yeni ve güçlü dil modeli Gemini 3 Pro’nun ücretsiz kullanımı da limitlendi. Şirket, bu modeli ilk kullanıma sunduğunda ücretsiz kullanıcılara günde beş komut hakkı garantisi vermişti. Bu, önceki model olan Gemini 2.5 Pro ile aynı seviyedeydi.

Ancak güncel belgede, ücretsiz kullanıcıların artık "temel erişim" alacağı ve günlük limitlerin sıklıkla değişebileceği bilgisi yer alıyor. Bu hamle, ücretsiz kullanıcıların yeni özelliklere erişimini daha belirsiz bir hale getiriyor.

Ücretli planları kullananlar ise bu kısıtlamalardan etkilenmedi. Google AI Pro planına sahip kullanıcılar günlük 100, AI Ultra planı kullanıcıları ise günlük 500 komut hakkını kullanmaya devam ediyor.

Bu, popüler bir yapay zeka hizmetinin piyasaya sürülmesinin ardından daha sıkı kullanım koşulları getirilmesinin ilk örneği değil. Daha önce OpenAI de, ChatGPT’nin yerleşik görüntü oluşturucusunu ücretsiz kullanıcılara sunmayı, özelliğin beklenenden daha popüler olması nedeniyle ertelemişti. Ancak OpenAI, bu özelliği sonunda ücretsiz erişime açmıştı.

