Günlük koronavirüs verileri açıklandı! Vaka sayısı on binin altında
Saülık Bakanlığı, 20 Mayıs 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
20 Mayıs 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Vaka sayısı uzun bir aradan sonra 10 binin altında
Buna göre; 20 Mayıs 2021 Perşembe günü, 219 bin 192 test yapılırken, 9 bin 385 yeni vaka, 856 da yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 207 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 9 bin 271 hasta da iyileşti.