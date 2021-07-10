Günlük koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı! Vaka sayısı 5 binin üzerinde
Sağlık Bakanlığı, 10 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs ve aşılanma verilerini açıkladı.
10 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs ve aşılanma verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
37 vatandaşımız hayatını kaybetti
Buna göre, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü 224 bin 184 test yapılırken, 5 bin 530 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte koronavirüs sebebi ile 37 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 217 hastada iyileşti.