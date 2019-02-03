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Günlük kiralanan dairede korkunç olay!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen 23 yaşındaki genç, 1 günlüğüne kiraladığı apartman dairesinde kendini asarak intihar etti.

03 Şubat 2019 Pazar 16:43
Günlük kiralanan dairede korkunç olay!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Caner O. (23), günlük kiraladığı apartman dairesinde, kendisini tavana bağladığı iple asarak, yaşamına son verdi.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Caner O., dün, 15 Mayıs Mahallesi 557 Sokak'taki apartman dairesini 1 günlüğüne kiraladı. Bu sabah daireyi boşaltması gereken Caner O.'nun anahtarı teslim etmemesi üzerine merak eden ev sahibi kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisindeki yedek anahtarla içeri giren ev sahibi, Caner O.'nün iple tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin ihbarıyla eve gelen polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Caner O.'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Caner O.'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:43
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