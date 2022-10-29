Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 371 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 74 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 778 bin 33 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 792 bin 453 ​​​​​​​ megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 671 megavatsaat elektrik ihracatı, 27 bin 676 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.