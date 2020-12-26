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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:01:12 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 6 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 800 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 594 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 216 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 6 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 800 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 32,76 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,87 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,85 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 772 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 978 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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