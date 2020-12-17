Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 892 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 213 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 394 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 825 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 892 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 881 bin 213 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,40 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,83 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,81 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 37 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 151 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.