Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 965 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 575 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 397 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 616 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 965 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 575 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1117 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 507 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.