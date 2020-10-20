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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:48:12 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 728 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 152 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 533 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 791 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 728 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 33,39 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,83 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,97 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 66 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 557 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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