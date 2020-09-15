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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:01:45 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 732 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 745 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 514 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 141 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 732 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 745 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,90 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,09 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,49 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 248 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 235 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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