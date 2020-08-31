Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 151 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 923 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 872 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 139 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 798 bin 151 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 923 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,97 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,89 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,22 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 286 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 514 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.