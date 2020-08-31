  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:47:50 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 798 bin 151 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 923 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 872 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 139 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 798 bin 151 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 923 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,97 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,89 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,22 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 286 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 514 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı