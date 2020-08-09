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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:32:21 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 139 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 939 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 139 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 681 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 139 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 898 bin 939 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,31 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,04 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 21,70 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 78 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 277 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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