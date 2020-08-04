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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:45:55 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 724 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 721 bin 302 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 643 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 218 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 724 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 721 bin 302 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 184 bin 679 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 133 bin 328 megavatsaatle doğal gaz ve 117 bin 726 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1995 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 401 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
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