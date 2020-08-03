Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 703 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 702 bin 96 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 342 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 938 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 703 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 702 bin 96 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 180 bin 8 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 121 bin 962 megavatsaatle doğal gaz ve 106 bin 930 megavatsaatle rüzgar santralleri izledi.



Öte yandan, dün 6 bin 30 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 762 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.