  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-02 08:59:37 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 689 bin 938 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 686 bin 282 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 3 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 143 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 689 bin 938 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 686 bin 282 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 181 bin 917 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 118 bin 727 megavatsaatle doğal gaz ve 111 bin 573 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 54 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 710 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı