Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 301 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 940 bin 244 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 413 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 212 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 301 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 940 bin 244 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 234 bin 322 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 203 bin 433 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 192 bin 374 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 620 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 678 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.