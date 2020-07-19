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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-07-19 09:39:19 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 409 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 900 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 503 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 409 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 452 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 213 bin 867 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 201 bin 899 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 176 bin 173 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 901 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 859 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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