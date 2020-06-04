Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 705 bin 240 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 490 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 298 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 186 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 705 bin 240 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 712 bin 490 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 162 bin 62 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 155 bin 559 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santraller ve 124 bin 677 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 936 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 186 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.