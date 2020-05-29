  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:27:11 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 669 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 86 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 903 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 874 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 669 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 677 bin 86 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 194 bin 194 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 135 bin 322 megavatsaatle ithal kömür ve 102 bin 79 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 2 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 453 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı