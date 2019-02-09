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Günlerdir kayıp olan genç kadının cesedi, parçalanmış halde bulundu

Burdur'da 9 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan Afganistan uyruklu 25 yaşındaki genç kadının, parçalanmış cesedi bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:33
Günlerdir kayıp olan genç kadının cesedi, parçalanmış halde bulundu

Burdur'da boş arazide parçalanarak torbalara konulup, toprağa gömülü vaziyette kadın cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu Mesude Haşimi'ye ait olduğu belirtildi.

Burdur Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'ta boş arazide dün saat 18.00 sıralarında toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, parçalanarak torbalara konulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin çalışması sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 9 Ocak 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Afgan uyruklu Mesude Haşimi'ye (25) ait olduğu tespit edildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Yaklaşık 1.5 yıldır mülteci olarak Burdur'da olduğu belirtilen kadının yakınları da Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Morg önünde gözyaşı döken yakınları da cesedin Mesude Haşimi'ye ait olduğunu söyledi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Valilik açıklama yaptı

Burdur Valiliği'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"08.02.2019 günü saat 18.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan çukurda toprağa gömülü vaziyette insan cesedi olduğuna dair ihbar yapılması üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde; torbalar içerisinde, toprağa gömülü olarak kimliği belirsiz bir kadına ait ceset bulunduğu tespit edilmiştir. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, maktulün parmak izleri alınmış, yapılan sorgulama sonucunda, ilimizde uluslararası koruma başvurusu sahibi kişi olarak ikamet etmekte olan ve 09.01.2019 tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranan Afganistan uyruklu bir şahıs olduğu tespit edilmiştir. Maktulün cesedi gerekli incelemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen iki şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturmaya kapsamlı olarak devam edilmektedir"

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:33
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