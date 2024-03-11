İki gündür kafa kafaya verip ne desek diye düşünüyorlardı! CHP'den balya balya paralara ilişkin 'komik' savunma

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında kaydedildiği iddia edilerek sosyal medyaya hızla yayılan video gündeme bomba gibi düştü.

2 gün önce ortaya çıkan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ekibiyle birlikte balya balya para saydıkları anlar yer aldı.

Çuvala yerleştirilen paraların CHP'nin genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği iddia edildi.

Balya balya parayla ilgili iki gündür ne söyleyeceklerini düşünen CHP İstanbul İl Başkanlığı nihayet bir açıklama yaptı.

İBB’nin Spor Daire Başkanına CHP İl binasını aldırıyorlarmış!

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntülerin kayda alındığı yerin CHP İstanbul İl Binası olmadığı iddia edilen açıklamada, "Görüntüler, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisinde çekilmiştir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir." suçlaması da yöneltildi.

CHP’lilerin büyük miktarda ödeme gerektiren bir satın almayı, banka kullanmak yerine parayı çuvallara koyarak götürüp gerçekleştirmesi inandırıcılıktan uzak bulunurken, açıklamanın günlerdir yapılmamış olması da şüpheleri arttırdı.