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Spor Günlerdir eleştiriliyordu! Acun sonunda patladı
Spor

Günlerdir eleştiriliyordu! Acun sonunda patladı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 15:39:00 -
Günlerdir eleştiriliyordu! Acun sonunda patladı

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulüp olarak Finansal Fair Play (FFP) problemi yaşamadıklarını açıkladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması da giyen Benjamin Tetteh ile yollarını ayırdı.

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Ganalı golcünün kendi isteğiyle kulüpten ayrıldığını ve bunun kendileri hakkında çıkan Finansal Fair Play sorunu haberleri ile ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

"FFP SORUNUMUZ YOK"

Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı, "Son birkaç gündür taraftarlarımızın Finansal Fair Play konusunda endişelendiklerini duydum. Bir sorunumuz olmadığını söylemek isterim. Tetteh'in ayrılmasının bununla hiçbir ilgisi yok. Kendisini etkileyen bazı sorunlar nedeniyle ayrılmak ve Fransa'ya gitmek istedi. Tetteh için küçük bir miktar para alacağız ama mesele bu değil. Bu transferin gerçekleşmesi için ona desteğimizi gösterdik ve büyük paralar istemedik." ifadelerini kullandı.
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