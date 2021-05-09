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Dünya Günler sonra darbeci Sisi yönetiminden terör devleti İsrail'e 'rica'
Dünya

Günler sonra darbeci Sisi yönetiminden terör devleti İsrail'e 'rica'

'Kınama' yapmaktan kaçınan ve günler sonra Müslümanların tepkisi üzerine açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'e Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgür ve güvenli şekilde yapılmasına izin vermesi ve cemaatin korunması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 22:17:00 -
Günler sonra darbeci Sisi yönetiminden terör devleti İsrail'e 'rica'

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nezih en-Neccari, terör devleti İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron ile görüştü.

Görüşmede Oron'a, Mısır'ın, işgalci siyonist İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını kınayan ve bunlara karşı çıkan tutumu iletildi.

İsrailli Büyükelçiye, Tel Aviv yönetiminin, Mescid-i Aksa'da ibadetlerin özgür ve güvenli şekilde yapılmasına izin vermesi ve cemaati koruması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca İslam dininin kutsal mekanlarına saygı duyulması gerektiği ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail terör güçleri, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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