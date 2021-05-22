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Günler önce, "Adınız gibi emin olun" demişti! Yusuf Alabarda'dan Anadolu Ajansı uyarısı
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Siyaset Günler önce, "Adınız gibi emin olun" demişti! Yusuf Alabarda'dan Anadolu Ajansı uyarısı
Siyaset

Günler önce, "Adınız gibi emin olun" demişti! Yusuf Alabarda'dan Anadolu Ajansı uyarısı

Yazar Yusuf Alabarda, Anadolu Ajansı'nın uluslararası yayınlarına dikkat çekerek, "İçerideki iz düşümleri yakın bir zaman içerisinde Anadolu Ajansı ve TRT’ye yönelik bir kampanya başlatıp, kurumları itibarsızlaştırmak isteyeceklerinden adınız gibi emin olun" demişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 07:10:00 -
Günler önce, "Adınız gibi emin olun" demişti! Yusuf Alabarda'dan Anadolu Ajansı uyarısı

Anadolu Ajansı'ndan kovulan ekonomi muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul’da katıldığı toplantıdaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili skandal sorusuyla FETÖ işi bir provokayona imza attı. Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü, Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini bildirdi.


ÜLKE TV ekranlarında, Turgay Güler’in moderatörlüğünü yaptığı Sıradışı Strateji programında Yusuf Alabarda böyle uyarmıştı;

İçerideki iz düşümleri yakın bir zaman içerisinde Anadolu Ajansı ve TRT’ye yönelik bir kampanya başlatıp, kurumları itibarsızlaştırmak isteyeceklerinden adınız gibi emin olun''

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