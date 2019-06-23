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Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar

Tarihi İstanbul seçiminde sandıklar kapandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Güngören'den gelen ilk sonuçlara göre, birinci partiyle ikinci parti arasında ciddi bir fark olduğu görüldü.

23 Haziran 2019 Pazar 17:07
Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar

23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Güngören'den gelen ilk sonuçlara göre, birinci partiyle ikinci parti arasında ciddi bir fark olduğu gözlendi.

Gelen ilk sonuçlara göre, birinci partinin oy oranı yüzde 53 civarında görülürken, ikinci partinin adayının yüzde 37'ler seviyesinde kaldığı görüldü.

Seçime katılan diğer iki parti adayının ise Güngören genelinde seçimlerde çok varlık gösteremediği anlaşıldı. Bağımsız adaylar ise sandıkta beklediğini bulamadı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:07
  1. İstanbul
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