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Yerel Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-30 21:19:00 -
Güngören'de kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Güngören’de bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırı sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre, kahvehaneye gelen bir grup silahla rastgele ataş etti.

O sırada kahvehanede bulunan kişiler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırganlardan biri yakalandı

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganlardan birini kaçarken kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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