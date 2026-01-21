Güngören'de Atlas Çağlayan cinayetinde sular durulmuyor! Çok önemli bir gelişme yaşandı

Kan donduran cinayetin ardından başlatılan geniş çaplı incelemede, adalet mekanizması sadece katil zanlısıyla sınırlı kalmadı. Asıl fail ve cinayet öncesi Atlas’a tehdit mesajları yağdıran şahısların tutuklanmasının ardından, bugün de sosyal medya üzerinden olayı kaşıyan ve provokatif paylaşımlarla gerilimi tırmandıran 2 kişi daha demir parmaklıklar ardına gönderildi.

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın "yan bakma" bahanesiyle bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Katil zanlısı ve tehdit mesajları gönderen şüphelilerin ardından, son olarak sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 2 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.