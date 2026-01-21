  • İSTANBUL
Güngören'de Atlas Çağlayan cinayetinde sular durulmuyor! Çok önemli bir gelişme yaşandı
Gündem

Güngören'de Atlas Çağlayan cinayetinde sular durulmuyor! Çok önemli bir gelişme yaşandı

Güngören'de Atlas Çağlayan cinayetinde sular durulmuyor! Çok önemli bir gelişme yaşandı

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki gencecik Atlas Çağlayan’ın "yan bakma" gibi sudan bir sebeple vahşice hayattan koparılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı.

Kan donduran cinayetin ardından başlatılan geniş çaplı incelemede, adalet mekanizması sadece katil zanlısıyla sınırlı kalmadı. Asıl fail ve cinayet öncesi Atlas’a tehdit mesajları yağdıran şahısların tutuklanmasının ardından, bugün de sosyal medya üzerinden olayı kaşıyan ve provokatif paylaşımlarla gerilimi tırmandıran 2 kişi daha demir parmaklıklar ardına gönderildi.

 

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın "yan bakma" bahanesiyle bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Katil zanlısı ve tehdit mesajları gönderen şüphelilerin ardından, son olarak sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 2 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

