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Güngören Belediye Meclisi'nden Barın Pınarı Harekatı'na ortak destek

Barış Pınarı Harekatı ile tek yürek olan ülkemiz için bir güzel örneğini de Güngören Belediyesi Meclisi’nden geldi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 12:05
Güngören Belediye Meclisi'nden Barın Pınarı Harekatı'na ortak destek

AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle, teröre lanet edilen ve askerimizedestek verilen ortak bir bildiri yayınlandı. AK Parti, CHP ve MHP parti gruplarının imzaları olan bildiri etrafında ülkemizin birlikteliğe en ihtiyacı olduğu şu günlerde Güngören Belediye Meclisi bütün amaları bırakarak tek bir amaçta birleşti. AK Parti meclis üyesi Ali Furkan Sevinç tarafından okunan ortak bildiri esnasında salonda bulunan Kıbrıs gazilerimiz de unutulmadı. Gazilerimizi misafir eden ve terörü hep birlikte lanetleyen Güngören Belediyesi Meclisi tüm farklılıkları bir kenara koyarak yek vücut olmanın önemini gösterdi.

Üç partinin ortak imzasıyla hazırlanan bildiride şu ifadelere yer verildi, "Ülkemizin bütün diplomatik çabalarına rağmen sınırlarımızın hemen dibinde, fiili bir durum oluşturulmak suretiyle ortaya çıkarılan sonrasında DEAŞ ile mücadele ediliyor algısı ve kurucu fikriyle, meşru bir devlet haline getirilmeye çalışılan eli kanlı PKK Terör Örgütü’nün bir Suriye şubesi olan terörist PYD ve onun sözde silahlı gücü olan Terörist YPG’ye karşı başlattığımız Barış Pınarı Harekâtının bölgeye barış ve esenlik getirmesini diliyoruz. Vatanımızın karşı karşıya olduğu tehlikeye cevaben Birleşmiş Milletler Şartının 51.Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkımızı kullanıyor, Barış Pınarı Harekatını uluslararası hukuka uygun biçimde icra ediyoruz. “Yurtta Sulh, Cihanda sulh” anlayışı çerçevesinde defâatle gündeme getirdiğimiz güvenli bölge söylemi maalesef göz ardı edilmiş ve çeşitli oyalamalar ile terör yapılanmasının bölgedeki tahkimatı sağlanmış, ülkemizin tüm uyarılarına ve güvenlik endişelerine rağmen bu yapı iktisadî, askerî ve siyasî yardımlar ile desteklenmiştir. Bu harekat bir macera veya romantizm arayışı değil, kısa, orta ve uzun vadede kurulması planlanan ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü daha büyük tehlikelere gark edecek bir yapının erken müdahale neticesinde en akılcı ve makul biçimde ortadan kaldırılmasından ibarettir. Bu harekatın çıktıları 3 farklı şekilde olacaktır. Birinci önemli çıktısı, PKK için bir arka bahçe ve ikmal alanı olacak kısımlar artık güvenli bölge haline gelecek, DEAŞ VE YPG teröründen tamamen temizlenecek olmasıdır. İkinci çıktı ise 2 milyona yakın Suriye’li mültecinin, oluşturacağımız ve bayındır olmasını sağlayacağımız güvenli bölge sayesinde Türkiye’den buraya göçerek mültecilikten kurtulup anayurtlarında iskan edilecek olmasıdır. Üçüncü çıktı ise Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir. Ülkemizin her alanda bağımsızlığını tehdit ve tahkîr eden kabul edilemez söylemler karşısında korkusuz, akılcı ve yekpare bir duruş ile bu terör yapılanmasını bertaraf etmek için harekete geçiyor olmamız, Kıbrıs Barış Harekatında olduğu gibi ülkemizin iktisadî, askerî ve siyasî açıdan esaret altına alınamayacağını bir kez daha kanıtlamıştır. AK Parti, CHP ve MHP grupları olarak vatanımıza ve vatandaşımıza defalarca kast etmiş, eli kanlı terör örgütü PKK ve farklı isimler altında şubeleşmiş olan yapılarını lanetliyor, vatan için yollara düşmüş yiğit erlerimiz ve komutanlarımızın sağ salim ve zafer nasibi ile yurtlarına dönmelerini diliyor, bölgenin refahının ve ülkemizdeki mültecilerin yeni yuvalarının en ivedi şekilde oluşmasını temenni ediyor, şimdiye kadar bu vatan, bu bayrak için mücadele etmiş tüm şehitlerimize rahmet diliyor ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz. Devletimiz ve ordumuz için hazırlanan ortak destek metnini dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz."

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:05
  1. AK Parti
  2. CHP
  3. MHP

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