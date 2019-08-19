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Güneysuspor’da 7 hentbolcu ile imzalar atıldı

Bu sezon Hentbol Süper Lig’de mücadele edecek olan Güneysuspor’da, yeni sporcular için imza töreni yapıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:05
Güneysuspor’da 7 hentbolcu ile imzalar atıldı

Bu sezon Hentbol Süper Lig’de mücadele edecek olan Güneysuspor’da, yeni sporcular için imza töreni yapıldı.


Belediye toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde 7 sporcu ile imzalar atıldı. Khaled Ebu Hasan, Rus kaleci Edvard Maksudov, Ufuk Çalışkan, Zeki Tepekurdu, Samet Kamberoğlu, Volkan Çalışkan ve takımıyla yeniden anlaşma sağlayan Sırp oyuncu Uros Jevtic sözleşme imzaladı.


Güneysu Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Rıfat Özer, “İnşallah bu yıl başarılarımızı yazacaksınız. Başarılara imza atmak için arkadaşlarımız elinden geleni yapacak bizde onlara kulüp olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.


Sırp oyuncu Uros Jevtic ise, "Takım olarak Güneysu’da olmaktan çok mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımız ve ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor ve tanışmak istiyorum. Hafta sonu Güneysu’daki evine geleceğini duyduk. Kendisi ile tanışmak istiyoruz. Kendisini bizim bir maçımızı izlemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:05
  1. doğa

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