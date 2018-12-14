Güneyimizdeki çıban kazınacak

ABD güdümlü FETÖ’cülerin 15 Temmuz’daki darbe girişimini savuşturarak 1 ay sonrasında Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerin ümüğünü sıkan Türkiye, daha sonra kuklacıların sahaya sürdüğü hainleri de alt etti ve Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’deki çıbanı temizledi. Türkiye şimdi, güney sınırlarının güvenliği için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nın ardından bir kez daha harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik operasyonun başlayacağını duyurması, iç ve dış saldırılardan güçlenerek çıkan Türkiye’nin karanlık oyunları bozmaya devam etmesi olarak yorumlanıyor.

ABD’nin planlarını bozduk

Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Yayın Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, “Türkiye’nin bekası için, ilelebet bu coğrafyada bölgesel aktörlerden birisi olmamız için Fırat’ın doğusunda yer alan terör gruplarının ortadan kaldırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi tehdit eden terörist grupların Fırat’ın doğusunda yapılandığına dikkat çeken Gökdağ, “Cumhurbaşkanımız da bunu gördü ve bu kadar küçük alanda DEAŞ gruplarını ortadan kaldırmakta Türkiye’nin bunun üstesinden çok rahat gelebileceğini söyleyerek ABD’nin planını bozdu. PYD’ye meşruiyet kazandırabilecek bir argüman kalmadı. Bu kararın geç bile kaldığını düşünüyorum” dedi.

Uzun soluklu harekat olacak

Sincar başta olmak üzere belirli bölgelerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda olduğu gibi ele geçirilmesi gerektiğini kaydeden Gökdağ, “Türkiye’nin o bölgelerde kalması gerektiğini düşünüyorum. Daha geniş yelpazeye yayıldığı için bu harekat, diğer iki operasyondan daha uzun soluklu bir operasyon olacaktır. Türkiye’yi biraz daha zorlayabilir, manipülasyonlar daha fazla olabilir burada da hassas olmak lazım. Diğer bölge ülkeleriyle birlikte de çalışmak gerekiyor. Bizim orada kültürel bakımdan dindaşlarımız, soydaşlarımız, dildaşlarımız var. Onların da rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi için, Doğu ve Güneydoğu bölgemizin huzur ve refahı için bu harekat kaçınılmazdır” dedi.

Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz

Akit’e konuşan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Ankara Şube Başkanı Em. Kurmay Binbaşı Şahin Akdoğan, Türkiye’nin tehditleri bulunduğu yerde imha etme misyonunu devam ettirdiğini söyledi.

“Türkiye kendi güvenliğini sağlamakla sorumludur” diyen Şahin Akdoğan, “Türkiye’nin güvenlik konusunu herhangi bir ülkeye veya örgüte iade etme şansımız yok. Güney komşularımızla olan problemimizin de kaynağı tek değildir. Amerika, İsrail veya Batılı emperyal güçlerin bu bölgedeki amaçları bir ülkeyle sınırlı kalmadığı için, birkaç yer halletmek, Türkiye’nin sıkıntılarını halletmiyor. Bizim güney sınırlarımızı güvenlik altına almamız lazım. Dikkatli bir planlama ve organizasyonla kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamalı ve gerekli adımları atmalıyız. ‘Tehdit neredeyse ortada bertaraf edilmeli konsepti’ bizi kendi ayaklarımız üstünde durur hale getirmiştir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin güvenliği bölgenin huzuru demektir

Türkiye’nin asırlık planları boşa çıkardığını vurgulayan Akdoğan, “Türkiye, hem ülke olarak kendisine oynanan oyunları bozuyor hem de coğrafya nezdindeki karanlık planları açığa çıkarıyor. Başka ülkelerin değil de kendi ülkemizin lehine işler yapıldığı için karşı gelenler, rahatsız olanlar da çıkıyor. Türkiye’nin Ortadoğu’daki emperyal güçlerin planlarını bozması Ortadoğu milletleri için de çok önemlidir. Türkiye’nin huzuru bölgenin huzuruyla direkt orantılıdır. Türkiye’nin sınırları güvenli olursa bölge için de huzur ve sükun tesis edilir” ifadelerini kullandı.

Kurmay Albay Akdoğan, “Bu operasyonlarda kilometrelerce öteden gelen ABD, Rusya gibi ülkelere oranla avantajımız ise bölge insanının çoğunluğu ile aynı kültürel değerlere sahip olmamızdır. Kültürel ve sosyal gücümüz de bu operasyonda sahaya yansıyacaktır” dedi.