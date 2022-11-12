Güneydoğu’dan 3 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
Güneydoğu Anadolu’dan yılın 10 ayında 2 milyar 935 milyon 67 bin dolarlık hububat ve bakliyat ihracatına imza atıldı.
Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2022’nin verimli geçtiğini belirtti. Üyelerinin ihracatlarını önemli ölçüde arttırdıklarına işaret eden Kadooğlu, “Ürün satışı Libya’ya yüzde 50.5, Irak’a yüzde 50.1, ABD’ye yüzde 37.9 değer bazında artış gösterdi” dedi.