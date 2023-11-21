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Yerel Güneydoğu'da yüksek kesimlerine kar yağdı
Yerel

Güneydoğu'da yüksek kesimlerine kar yağdı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 13:57:00 -
Güneydoğu'da yüksek kesimlerine kar yağdı

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Batman'da dün etkili olan yağmurun ardından yüksekliği 2 bin 973 metre olan Mereto Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Beyaza bürünen Mereto Dağı görenleri şaşırtırken, ilçede kimi evlerin bacalarında dumanların yükseldiği görüldü.

İlçe sakinleri, Mereto Dağı'na yağan karı daha yakından görmek için yaylalara çıktı. (İLKHA)

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