Güneydoğu illeri gençleri ağırlıyor

Gaziantep’teki Abdulkadir Güllüoğlu Yurdu’nda konaklayan öğrencilerden biri de yaz tatilinde yöresel yemekleri tatmak için kentleri gezen Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Yıldıray Demir oldu. Yıldıray Demir, gençlerin yazı etkin bir şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever Projesi kapsamında kente geldiğini söyledi. Demir, “Gerçekten de çok güzel bir uygulama. Kalma süremiz 3 gündü, 5 güne uzamış, teşekkür ediyoruz” dedi. Tatillerini yeni yerler görerek geçirmek isteyen gençlerin tercih ettiği kentlerden biri de “peygamberler şehri” Şanlıurfa oldu. Seyahatsever Projesi ile 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa’nın çeşitli yerlerini gezmek isteyen gençler, Şanlıurfa’da Hazreti İbrahim’in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, “tarihin sıfır noktası” diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle Halfeti’yi görme imkanı bulabiliyor.