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Ekonomi Güneydoğu Anadolu'dan 2022'de dev ihracat
Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'dan 2022'de dev ihracat

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2022 yılında bölgeden 331 milyon dolarlık kuru meyve ihracatının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 17:20:00 -
Güneydoğu Anadolu'dan 2022'de dev ihracat

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinden 2022'de 104 ülkeye 1 milyar 573 milyon 464 bin dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı. Bu ihracatın 331 milyon 207 bin doları ise Güneydoğu Anadolu'dan gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Çıkmaz, 2023 yılının kuru meyve ihracatı için tanıtım yılı olacağını belirtti.

Çıkmaz, şunları kaydetti:

"2022 yılı sektörümüz için verimli bir yıl oldu. Birçok zorluğa ve küresel krizlere rağmen bölge ihracatçılarımız Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen çeşitli kuru meyve ürünlerimizi dünya genelinde 104 ülkeye ihraç etmeyi başardı ve 2022 yılında bölgemizden bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla yüzde 2,1'lik artışla toplam 331 milyon 207 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdik. Geçen yıllara göre daha fazla çalışarak uluslararası pazardakı payı artırmak istiyoruz."

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