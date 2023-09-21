Güneyce katliamının üzerinden 36 yıl geçti

Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 36 yıl önce PKK'nin saldırısı sonucu 12 kişinin acısı unutulmadı.

Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağı'nın eteğinde bulunan Güneyce köyünde 1987 yılında PKK tarafından düzenlenen köy baskınında önce katledilen ardından da yakılan 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Olayın üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen PKK'nın katlettiği 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 36 yıl önce PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde köye gelip evden geriye kalan enkazda dua ediyor.

Güneyce köyünde 21 Eylül 1987 yılında, PKK'lıların saldırısında Güngör ailesinin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile katledildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Daha konuşamayan bir bebeğin suçu ölüm olmamalıdır"

Mehmet Güngör, "Yıl 1987, tam bugün 21 Eylül gecesi, 8 yaşında idim. İlkokula gidiyordum. Saldırı esnasında biz de 500 metre ileride evde idik. Amcamı saldırı gecesinde canlı şekilde evin içine attılar. PKK, 1987 ile 1990 yılları arasında bölgemizde 51 katliam yaptı. Bu katliamlarda da 351 masum insanı katlettiler. Halkı sindirebilmek, insanı yanına çekebilmek için bu tür katliamları yaptılar. Belli başlı ailelere de katliam yaptılar. Biz de bu katliamlardan nasibimiz aldık. Çoluk çocuk, yaşlı kadın demeden, hamile kadınlar dâhil toplamda 12 kişiyi katlettiler. PKK kürtlerin düşmanıdır. Halkın düşmanıdır, asla ve asla bölge insanının temsilcisi olamaz. Kürt adı altında bu tür katliamları yapıyorlar. Fakat Kürtlük ile alakaları yok bu insanların. Tamamen emperyalistlerin taşeronluğunu yaptıkları apaçık ortadadır. Çünkü dili olmayan, daha konuşamayan bir bebeğin suçu ölüm olmamalıdır. Hiçbir dinde, savaşta, çocuklar katledilemez. Fakat bu caniler, hiçbir şeyden anlamazlar. Gerçek yüzlerini burada belli ettiler. Bunu her kes iyi bilmelidir ki asla ve asla bu ülkenin bir çakıl taşı PKK 'ye verilemez, vermeyeceğiz" dedi.

"Çoluk çocuk demeden bizi yok etiler"

Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör de olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan yıkık enkazda mevlid okutup dua ediyor.

Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, “1987 tarihinde biz bu köyde ikamet ediyorduk. Bir grup terörist tarafından baskın düzenlendi. 12 kişiyi şehit ettiler. Bunların içinde 2 tane hamile kadın vardı. Çoluk çocuk demeden bizi yok etiler. Kimse bunlara güvenmesin, inanmasın, bu örgütten kimseye dost olamaz. Bunların amacı milleti yok etmektir. Bunlar herkesin düşmanıdır. Tek kişinin düşmanı değildir, bu ülkenin düşmanıdır. Bu milletin düşmanıdır. Bu yüzden kimse inanmasın. Biz her sene buraya gelip, anma törenimizi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Program daha sonra mevlid-i şerif okunmasıyla son buldu. (İLKHA)