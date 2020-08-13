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Aktüel

Güney Sudan'da sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:52:12 -
Güney Sudan'da sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi

JUBA (AA) - Güney Sudan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, yaptığı açıklamada, Jonglei ve Pibor eyaletlerinde yaşanan sel nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Acil durumun sebebi insanları zor durumda bırakmak değil, aksine onlara yardım etmek." ifadesini kullanarak, İnsani İşler ve Afet Yönetim Bakanlığının, sel mağdurları için uluslararası destek arayacağını da söyledi.

Güney Sudan'da devam eden sel felaketi nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 150 binden fazla kişi yerinden oldu.

Felaket nedeniyle gıda sorunun yaşanabileceğinden endişe edilirken, bölge salgın hastalıkların tehdidi altında bulunuyor.

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