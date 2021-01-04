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Aktüel Güney Sudan'da nüfusun yarısından fazlası açlık riskiyle karşı karşıya
Aktüel

Güney Sudan'da nüfusun yarısından fazlası açlık riskiyle karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2021-01-04 10:31:52 -
Güney Sudan'da nüfusun yarısından fazlası açlık riskiyle karşı karşıya

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Güney Sudan'da 7 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

IRC Güney Sudan Direktörü Caroline Sekyewa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatı olumsuz etkilediğini açıkladı.

Sekyewa, "Güney Sudanlılar zaten gıda sorunuyla mücadele ediyordu. Çatışmalar, ekonomik kriz, salgın hastalıklar ve doğal afetler durumu daha da kötüleştirdi. Ülkede 7 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Ülke nüfusunun yarısından fazlasının yardıma ihtiyaç duyduğunu, durumun 2021 yılında daha da kötüleşeceğini aktaran Sekyewa, "Ülke genelinde 1,7 milyon kişi aşırı açlıkla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri, Güney Sudan'da çatışmaların görüldüğü bazı bölgelerin insani yardıma açılması gerektiği, aksi takdirde açlıktan dolayı büyük bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İç savaşın bitmesine rağmen bazı bölgelerde etnik gruplar arasındaki çatışmaların devam ettiği ülkede, ekonomik kriz, salgın ve sellerin olumsuz etkileri hayatı daha da zorlaştırıyor.

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