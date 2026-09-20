Güney Marmara'da zeytin hasadı başladı, üreticinin maliyeti kilo başına en az 60 TL

Güney Marmara Bölgesi'nde zeytin hasadı başladı. Bandırma'nın Hıdırköy Mahallesi'nde 31 yıldır çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi Hayri Onur Eken, bu yıl verimin iyi olduğunu, buna karşılık artan üretim maliyetlerinin üreticiyi zorladığını ve toplam üretim maliyetinin kilogram başına en az 60 TL seviyesine ulaştığını söyledi.

Sezona ilişkin değerlendirme yapan Eken, maliyet hesabını şöyle anlattı: "Zeytinin toplama maliyeti kilogram başına 20 TL hesaplanıyor. Bu sene yağ zeytini fiyatının 35-40 TL bandında olabileceği söyleniyor. Zeytin maliyetini hesaplarsak en az kilogram başına 60 TL maliyet ortaya çıkıyor. Bu şartlarda üreticinin para kazanması imkansız."

"Tane küçük ama verim iyi"

Bölgede bu yıl zeytinde "var yılı" yaşandığını belirten Eken, tane iriliğinin geçen yıllara göre daha küçük kaldığını ifade etti. Avrupa'da da kuraklık nedeniyle zeytin üretiminde sorunlar yaşandığını belirten Eken, özellikle İspanya'daki kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Hıdırköy'deki ağaçların durumunu değerlendiren Eken, "Bu sene biraz tane küçük olmasına rağmen, gördüğüm kadarıyla iyi ve verimli olacak. Ama çiftçi yine para kazanamayacak. Bu sene bütün ürünler zaten böyleydi, kimsenin para kazandığını zannetmiyorum" diye konuştu.

Eken'in zeytinyağı maliyeti yaklaşık 1700 TL, satışı 2 bin TL civarında

Zeytinyağı piyasasındaki fiyat farklılıklarına da değinen Eken, kendi üretimlerinde zeytinyağının yaklaşık 1700 TL maliyetle elde edildiğini ve 2 bin TL civarında satışa sunulduğunu söyledi. Piyasada 800-1000 TL seviyelerinde satılan zeytinyağlarının da bulunduğunu ifade eden Eken, sektörde sahte ve karışım yağlarla ilgili sorun yaşandığını dile getirdi.

Güney Marmara'da başlayan zeytin hasadının önümüzdeki günlerde bölgede yoğunlaşması bekleniyor.